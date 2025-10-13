Рейтинг@Mail.ru
17:31 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2048015944.html
Трамп планирует принять Зеленского в Вашингтоне, пишет FT
2025-10-13T17:31:00+03:00
2025-10-13T17:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036159760_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4200cab2703d3e71f83f4538c4f62fb.jpg
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 октября, намерен принять в Вашингтоне Владимира Зеленского, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.
Как отмечает газета, визиту Зеленского предшествовала серия его телефонных разговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы возможной продажи Украине ракет Tomahawk. Подробности предстоящих контактов между Трампом и Зеленским пока не раскрываются.
Полная запись разговора Зеленского и Трампа с русскими субтитрами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Опубликована расшифровка перепалки Зеленского с Трампом и Вэнсом
28 февраля, 21:46
 
