Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе

КАИР, 13 окт - РИА Новости. Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.