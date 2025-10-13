https://ria.ru/20251013/tramp-2048015519.html
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе
Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:27:00+03:00
2025-10-13T17:27:00+03:00
2025-10-13T18:09:00+03:00
в мире
дональд трамп
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
сша
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048023725_0:0:2214:1246_1920x0_80_0_0_4de476456032503c7536f62a4c7f4bf4.jpg
https://ria.ru/20251013/sammit-2047929944.html
египет
шарм-эш-шейх
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048023725_218:0:2186:1476_1920x0_80_0_0_828e5266f38db82cebde4e1f91cd389c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта, сша, саммит по газе в египте
В мире, Дональд Трамп, Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Саммит по Газе в Египте
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе
Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе