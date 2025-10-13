Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
17:27 13.10.2025 (обновлено: 18:09 13.10.2025)
Трамп прибыл в Египет на саммит по Газе
Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа,... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:27:00+03:00
2025-10-13T18:09:00+03:00
в мире
дональд трамп
египет
шарм-эш-шейх
абдель фаттах ас-сиси
обострение палестино-израильского конфликта
сша
саммит по газе в египте
в мире, дональд трамп, египет, шарм-эш-шейх, абдель фаттах ас-сиси, обострение палестино-израильского конфликта, сша, саммит по газе в египте
В мире, Дональд Трамп, Египет, Шарм-эш-Шейх, Абдель Фаттах ас-Сиси, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Саммит по Газе в Египте
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в аэропорту Шарм-эль-Шейх. 13 октября 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп в аэропорту Шарм-эль-Шейх. 13 октября 2025
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В понедельник в Шарм-эш-Шейхе проходит саммит, цель которого - прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
