https://ria.ru/20251013/tramp-2048000314.html
Трамп покинул Израиль
Трамп покинул Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп покинул Израиль
Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом, ранее выступавшим в израильском Кнессете по поводу соглашения о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:32:00+03:00
2025-10-13T16:32:00+03:00
2025-10-13T16:35:00+03:00
израиль
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
кнессет израиля
в мире
египет
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048000710_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2eebe350533f0aa441de7dbee65d153.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047973245.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048000710_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_01938c5241784e5145ceba4fcb7c8cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, кнессет израиля, в мире, египет, сша
Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Кнессет Израиля, В мире, Египет, США