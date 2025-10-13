Рейтинг@Mail.ru
Трамп покинул Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 13.10.2025 (обновлено: 16:35 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2048000314.html
Трамп покинул Израиль
Трамп покинул Израиль - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп покинул Израиль
Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом, ранее выступавшим в израильском Кнессете по поводу соглашения о прекращении огня в секторе... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:32:00+03:00
2025-10-13T16:35:00+03:00
израиль
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
кнессет израиля
в мире
египет
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048000710_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2eebe350533f0aa441de7dbee65d153.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047973245.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048000710_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_01938c5241784e5145ceba4fcb7c8cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, кнессет израиля, в мире, египет, сша
Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Кнессет Израиля, В мире, Египет, США
Трамп покинул Израиль

Трамп покинул Израиль после выступления в кнессете

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Американский борт номер один с президентом США Дональдом Трампом, ранее выступавшим в израильском Кнессете по поводу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вылетел из Израиля, следует из трансляции агентства Рейтер.
Самолет вылетел из израильского аэропорта имени Бен-Гуриона примерно в 16.27 по мск.
Ранее Трамп, выступая в Кнессете, заявил, что направится на саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа, который пройдет в Египте.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Вчера, 15:17
 
ИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликтаКнессет ИзраиляВ миреЕгипетСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала