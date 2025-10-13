https://ria.ru/20251013/tramp-2047999874.html
Трамп покинул Израиль
РИА Новости - САМОЛЕТ С ТРАМПОМ, РАНЕЕ ВЫСТУПАВШИМ В ИЗРАИЛЬСКОМ КНЕССЕТЕ ПО ПОВОДУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В СЕКТОРЕ ГАЗЕ, ПОКИНУЛ ИЗРАИЛЬ - ТРАНСЛЯЦИЯ РИА Новости, 13.10.2025
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
израиль
Новости
