16:29 13.10.2025 (обновлено: 16:33 13.10.2025) дополняется ...
Трамп покинул Израиль
Трамп покинул Израиль
РИА Новости - САМОЛЕТ С ТРАМПОМ, РАНЕЕ ВЫСТУПАВШИМ В ИЗРАИЛЬСКОМ КНЕССЕТЕ ПО ПОВОДУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В СЕКТОРЕ ГАЗЕ, ПОКИНУЛ ИЗРАИЛЬ - ТРАНСЛЯЦИЯ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:29:00+03:00
2025-10-13T16:33:00+03:00
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта, израиль
Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль
Трамп покинул Израиль

Трамп покинул Израиль после выступления в кнессете

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту имени Бен-Гурион. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту имени Бен-Гурион. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп садится в самолет в международном аэропорту имени Бен-Гурион. 13 октября 2025
РИА Новости - САМОЛЕТ С ТРАМПОМ, РАНЕЕ ВЫСТУПАВШИМ В ИЗРАИЛЬСКОМ КНЕССЕТЕ ПО ПОВОДУ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В СЕКТОРЕ ГАЗЕ, ПОКИНУЛ ИЗРАИЛЬ - ТРАНСЛЯЦИЯ
 
Кнессет ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликтаИзраиль
 
 
