https://ria.ru/20251013/tramp-2047976253.html
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете предложил президенту страны Ицхаку Герцогу прекратить следствие в отношении премьера... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:25:00+03:00
2025-10-13T15:25:00+03:00
2025-10-13T15:35:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047979625_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_7d0c58fa151a409d7c5f2bfc6cae37d2.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047973245.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047979625_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_8671e7df0fda07e30678baa4346829fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, дональд трамп, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
Трамп призвал президента Израиля прекратить следствие против Нетаньяху