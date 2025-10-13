Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
15:25 13.10.2025 (обновлено: 15:35 13.10.2025)
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
Трамп предложил президенту Израиля помиловать Нетаньяху
в мире
сша
израиль
дональд трамп
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
кнессет израиля
в мире, сша, израиль, дональд трамп, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, кнессет израиля
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
© Getty Images / Kenny Holston/PoolПрезидент США Дональд Трамп, председатель кнессета Амир Охана и президент Израиля Ицхак Герцог. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп, председатель кнессета Амир Охана и президент Израиля Ицхак Герцог. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском Кнессете предложил президенту страны Ицхаку Герцогу прекратить следствие в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Господин президент, почему бы вам его не помиловать?.. Нравится это или нет, он стал одним из лучших руководителей военного времени. А что касается сигар и шампанского - кому до этого вообще есть дело?" - заявил американский лидер.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Кнессет Израиля
 
 
