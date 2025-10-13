https://ria.ru/20251013/tramp-2047973245.html
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Израиль навсегда останется ключевым союзником Соединённых Штатов. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:17:00+03:00
2025-10-13T15:24:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047974570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abc7f58e77d90c276094b5852fa3017d.jpg
https://ria.ru/20251013/ssha-2047972420.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047974570_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_4200dcef31fc869bb302074dfb15de0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, кнессет израиля
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Кнессет Израиля
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Трамп назвал, какая страна является жизненно важным союзником США