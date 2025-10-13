Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
15:17 13.10.2025 (обновлено: 15:24 13.10.2025)
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Израиль навсегда останется ключевым союзником Соединённых Штатов. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, сша, дональд трамп, кнессет израиля
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Кнессет Израиля
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кнессете. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кнессете. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил, что Израиль навсегда останется ключевым союзником Соединённых Штатов.
"Государство Израиль сильное, и оно будет жить и процветать вечно. Именно поэтому Израиль навсегда останется жизненно важным союзником Соединённых Штатов Америки. Израиль разделяет наши ценности, обладает одной из самых мощных армий в мире", - сказал Трамп.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп заявил, что США и Израиль хотят жить в мире с Ираном
