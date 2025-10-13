https://ria.ru/20251013/tramp-2047971436.html
Трамп заявил, что странам Ближнего Востока пора прекратить вражду
Для стран Ближнего Востока пришло время прекратить вражду и стать партнерами, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.10.2025
