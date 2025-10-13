https://ria.ru/20251013/tramp-2047970866.html
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
РИА Новости - ТРАМП, ВЫСТУПАЯ В КНЕССЕТЕ, ПООБЕЩАЛ, ЧТО ИЗРАИЛЬ "НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ" ЖИЗНЕННО ВАЖНЫМ СОЮЗНИКОМ США РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:08:00+03:00
2025-10-13T15:08:00+03:00
2025-10-13T15:08:00+03:00
в мире
израиль
кнессет израиля
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047957531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f624467bbcf5a61d6a84129594b5320b.jpg
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047957531_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_00506d50498971cacb2ba9dd4cc9d02d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, кнессет израиля, сша
В мире, Израиль, Кнессет Израиля, США
Трамп пообещал, что Израиль навсегда останется важным союзником США
Трамп назвал, какая страна является жизненно важным союзником США