Рейтинг@Mail.ru
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 13.10.2025 (обновлено: 18:10 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2047969969.html
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся
Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, заявил, что направится на саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа, который пройдет в Египте, но... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:02:00+03:00
2025-10-13T18:10:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
кнессет израиля
египет
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047978511_0:0:2287:1286_1920x0_80_0_0_176d19a74d412fb373cd6a6c61bc0d6d.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047967919.html
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047978511_63:0:2286:1667_1920x0_80_0_0_0f3a4a512e66a3b63bbe5e963b3c87f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, кнессет израиля, египет, саммит по газе в египте
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Кнессет Израиля, Египет, Саммит по Газе в Египте
Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по Газе участники уже разъедутся

Саммит по Газе в Египте. Трамп в шутку предположил возможный сценарий встречи

© Getty Images / Evelyn Hockstein/PoolПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Evelyn Hockstein/Pool
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в Кнессете, заявил, что направится на саммит по урегулированию ситуации в секторе Газа, который пройдет в Египте, но прибудет туда с опозданием, пошутив, что к его приезду участники встречи уже могут разъехаться.
«
"Так что я туда отправлюсь, но с большим опозданием. К тому моменту, когда я прибуду, их, возможно, уже там не будет. Но мы всё равно попробуем", - сказал Трамп.
Он добавил, что вскоре намерен встретиться "с самыми влиятельными и богатыми странами мира", которые принимают участие в саммите.
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп связал достижение мира в Газе с бомбардировками Ирана
Вчера, 14:55
 
В миреСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликтаКнессет ИзраиляЕгипетСаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала