Трамп связал достижение мира в Газе с бомбардировками Ирана
Трамп связал достижение мира в Газе с бомбардировками Ирана - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп связал достижение мира в Газе с бомбардировками Ирана
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов РИА Новости, 13.10.2025
