14:52 13.10.2025 (обновлено: 15:35 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2047967381.html
Трамп намерен заняться урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заняться разрешением украинского кризиса после урегулирования конфликта в секторе Газа. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заняться разрешением украинского кризиса после урегулирования конфликта в секторе Газа.
"Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России", — сказал он во время выступления в израильском кнессете.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
На прошлой неделе Трамп заявил, что верит в достижение договоренностей между Москвой и Киевом.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле.

Прекращение огня в секторе Газа

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
