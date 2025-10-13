Трамп намерен заняться урегулированием конфликта на Украине

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении заняться разрешением украинского кризиса после урегулирования конфликта в секторе Газа.
"Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России", — сказал он во время выступления в израильском кнессете.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле.
Прекращение огня в секторе Газа
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.