14:50 13.10.2025 (обновлено: 15:14 13.10.2025)
Долгий кошмар Израиля и Палестины подошел к концу, заявил Трамп
Долгий кошмар Израиля и Палестины подошел к концу, заявил Трамп

© Getty Images / Jalaa Marey/PoolПрезидент США Дональд Трамп в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что "долгий кошмар" как израильтян, так и палестинцев подошел к концу.
"Наконец-то не только для израильтян, но и для палестинцев и многих других долгий и болезненный кошмар подошел к концу", - заявил американский лидер.
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
 
