Долгий кошмар Израиля и Палестины подошел к концу, заявил Трамп
Долгий кошмар Израиля и Палестины подошел к концу, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Долгий кошмар Израиля и Палестины подошел к концу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете заявил, что "долгий кошмар" как израильтян, так и палестинцев подошел к концу. РИА Новости, 13.10.2025
Долгий и болезненный кошмар. Что пообещал Трамп израильтянам и палестинцам