https://ria.ru/20251013/tramp-2047967031.html
Трамп высказался о бомбардировках Ирана в июне
Трамп высказался о бомбардировках Ирана в июне - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп высказался о бомбардировках Ирана в июне
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ МИРНОЙ СДЕЛКИ ПО ГАЗЕ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ БОМБАРДИРОВОК ОБЪЕКТОВ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА В ИРАНЕ РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:50:00+03:00
2025-10-13T14:50:00+03:00
2025-10-13T15:04:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Трамп высказался о бомбардировках Ирана в июне
Трамп: без бомбардировок Ирана соглашение по Газе было бы невозможно