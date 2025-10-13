https://ria.ru/20251013/tramp-2047964907.html
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил, что Соединённые Штаты "решительно выиграли" обе мировые войны, а также все последующие... РИА Новости, 13.10.2025
сша, дональд трамп, в мире
Трамп повторил, кого считает победителем в мировых войнах