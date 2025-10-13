Рейтинг@Mail.ru
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2047964907.html
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил, что Соединённые Штаты "решительно выиграли" обе мировые войны, а также все последующие... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:43:00+03:00
2025-10-13T14:43:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047964440.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
США выиграли обе мировые войны, считает Трамп

Трамп повторил, кого считает победителем в мировых войнах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил, что Соединённые Штаты "решительно выиграли" обе мировые войны, а также все последующие конфликты.
"Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую... И всё, что было между ними и до них, мы выиграли всё. А потом кому-то пришла блестящая идея изменить слово "война" на "оборону", и вместе с этим изменилось мышление: мы стали воевать слишком политкорректно", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал главную цель своей политики
Вчера, 14:41
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала