Трамп назвал главную цель своей политики
Трамп назвал главную цель своей политики
Президент США Дональд Трамп заявил, что, урегулировав ряд конфликтов за 8 месяцев, он доказал, что его политика направлена "не на развязывание, а на прекращение РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал главную цель своей политики
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, урегулировав ряд конфликтов за 8 месяцев, он доказал, что его политика направлена "не на развязывание, а на прекращение войн".
В понедельник утром Трамп
прибыл в Израиль
. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
"Я помню, как Клинтон кричала "посмотрите, посмотрите, он вступит в войну со всеми", она сказала, его политика зациклена на войнах. Моя политика, на самом деле, направлена на прекращение войн, и она работает", - сказал Трамп, выступая в парламенте Израиля.