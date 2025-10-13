Трамп назвал главную цель своей политики

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, урегулировав ряд конфликтов за 8 месяцев, он доказал, что его политика направлена "не на развязывание, а на прекращение войн".

"Я помню, как Клинтон кричала "посмотрите, посмотрите, он вступит в войну со всеми", она сказала, его политика зациклена на войнах. Моя политика, на самом деле, направлена на прекращение войн, и она работает", - сказал Трамп, выступая в парламенте Израиля.