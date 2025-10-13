Рейтинг@Mail.ru
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников - РИА Новости, 13.10.2025
14:30 13.10.2025
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников
После "двух лет страданий и плена" 20 заложников возвращаются к своим семьям, заявил во время выступления в кнессете (парламенте Израиля) президент США Дональд... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. После "двух лет страданий и плена" 20 заложников возвращаются к своим семьям, заявил во время выступления в кнессете (парламенте Израиля) президент США Дональд Трамп.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
"После двух лет страданий и плена 20 смелых заложников возвращаются в объятия своих семей", - сказал Трамп..
