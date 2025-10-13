https://ria.ru/20251013/tramp-2047960538.html
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников
После "двух лет страданий и плена" 20 заложников возвращаются к своим семьям, заявил во время выступления в кнессете (парламенте Израиля) президент США Дональд... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:30:00+03:00
2025-10-13T14:30:00+03:00
2025-10-13T14:30:00+03:00
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047933253_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_82a972c7c7757cbff0c73d008a5a3191.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047959918.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047933253_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_2456b241e3eb8a4e8bb36a529929af53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, израиль, в мире, сша
Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль, В мире, США
Трамп, выступая в кнессете, коснулся темы возвращения заложников
Трамп в кнессете подвел итог процесса возвращения заложников