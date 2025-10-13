Рейтинг@Mail.ru
Трамп в кнессете оценил вклад Уиткоффа в поддержание мира
14:25 13.10.2025 (обновлено: 23:28 13.10.2025)
Трамп в кнессете оценил вклад Уиткоффа в поддержание мира
Трамп в кнессете оценил вклад Уиткоффа в поддержание мира
Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском парламенте высоко оценил вклад своего спецпосланника Стива Уиткоффа в достижение мира на Ближнем... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп в кнессете оценил вклад Уиткоффа в поддержание мира

Трамп назвал политика, без которого мир ждала бы третья мировая

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском парламенте высоко оценил вклад своего спецпосланника Стива Уиткоффа в достижение мира на Ближнем Востоке.
"Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него (Стива Уиткоффа - ред.) мира на Ближнем Востоке бы не было - сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне", - сказал Трамп во время речи в Кнессете.
Бывший президент Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Клинтон поблагодарил Трампа за сделку по Газе
