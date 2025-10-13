https://ria.ru/20251013/tramp-2047959245.html
Трамп назвал свой визит в Израиль днем великой радости и огромной надежды
Трамп назвал свой визит в Израиль днем великой радости и огромной надежды - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль днем великой радости и огромной надежды
Президент США Дональд Трамп открыл свое выступление в израильском парламенте словами благодарности, назвав день визита "днем великой радости, надежды и... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль днем великой радости и огромной надежды
Собрались в день великой радости. Трамп приехал в Израиль