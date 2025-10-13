Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в израильском кнессете (парламенте) заявил, что не видел, чтобы кто-то менял мир так быстро и так решительно, как это сделал президент США Дональд Трамп.