Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике - РИА Новости, 13.10.2025
14:02 13.10.2025 (обновлено: 14:21 13.10.2025)
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в израильском кнессете (парламенте) заявил, что не видел, чтобы кто-то менял мир так быстро и так... РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике

Быстрый и решительный. Нетаньяху оценил роль Трампа в мировой политике

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в израильском кнессете (парламенте) заявил, что не видел, чтобы кто-то менял мир так быстро и так решительно, как это сделал президент США Дональд Трамп.
"Я никогда не видел, чтобы кто-то менял мир так быстро, так решительно, как наш друг - президент Дональд Трамп", - сказал он.
Нетаньяху отметил, что встречался со "многими американскими президентами", но именно благодаря военному давлению со стороны Израиля и глобальному лидерству президента Трампа удалось достичь освобождения заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.
