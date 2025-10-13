https://ria.ru/20251013/tramp-2047952782.html
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в израильском кнессете (парламенте) заявил, что не видел, чтобы кто-то менял мир так быстро и так... РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Быстрый и решительный. Нетаньяху оценил роль Трампа в мировой политике