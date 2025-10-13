Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 13.10.2025 (обновлено: 14:25 13.10.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20251013/tramp-2047950484.html
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике
РИА Новости - НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО МЕНЯЛ МИР "ТАК БЫСТРО" И "ТАК РЕШИТЕЛЬНО", КАК ЭТО СДЕЛАЛ ТРАМП РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:52:00+03:00
2025-10-13T14:25:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047958887_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6255897cdbf40a287fdf795ebabcb775.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047958887_222:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_3176a8aac7cbe775ed8ac306ea4b24c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Нетаньяху отметил решительность действий Трампа в мировой политике

Быстро и решительно. Нетаньяху оценил роль Трампа в мировой политике

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете
Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете
Читать ria.ru в
Дзен
РИА Новости - НЕТАНЬЯХУ ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-ТО МЕНЯЛ МИР "ТАК БЫСТРО" И "ТАК РЕШИТЕЛЬНО", КАК ЭТО СДЕЛАЛ ТРАМП
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала