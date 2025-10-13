Рейтинг@Mail.ru
Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2047944112.html
Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков
Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков
Американский президент Дональд Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, получение которой стало бы для него высшим триумфом, считает российский... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:31:00+03:00
2025-10-13T13:31:00+03:00
в мире
сша
египет
осло
дональд трамп
алексей пушков
барак обама
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg
https://ria.ru/20250412/tramp-2010909523.html
https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html
сша
египет
осло
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_0c0976850ae2641ee3131967a0d0b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, египет, осло, дональд трамп, алексей пушков, барак обама, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Египет, Осло, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Барак Обама, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков

Пушков: Трамп не откажется от борьбы за Нобелевскую премию мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, получение которой стало бы для него высшим триумфом, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской республике, сообщила в понедельник канцелярия египетского лидера. Предполагается наградить президента США в знак признания его вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Болтон рассказал, зачем Трамп хочет добиться мира на Украине
12 апреля, 17:55
"В этом году Трампу все же будет вручена награда за достижения в области мира. За урегулирование в Газе Трамп будет награжден орденом Нила, высшей наградой Египта, страны фараонов. Но, полагаю, от борьбы за вожделенную Нобелевскую премию он не откажется", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, заставить либеральный Нобелевский комитет, который очень плохо относится к Трампу, но очень любил его главного противника - бывшего президента США Барака Обаму, согласиться вручить ему эту премию, было бы для президента США высшим триумфом. Пушков отметил, что Обаме дали премию мира в 2009 году "лишь за его пустую болтовню".
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает Трамп.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. 7 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
8 июля, 02:56
 
В миреСШАЕгипетОслоДональд ТрампАлексей ПушковБарак ОбамаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала