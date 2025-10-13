Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, считает Пушков

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не перестанет бороться за Нобелевскую премию мира, получение которой стало бы для него высшим триумфом, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской республике, сообщила в понедельник канцелярия египетского лидера. Предполагается наградить президента США в знак признания его вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе.
"В этом году Трампу все же будет вручена награда за достижения в области мира. За урегулирование в Газе Трамп будет награжден орденом Нила, высшей наградой Египта, страны фараонов. Но, полагаю, от борьбы за вожделенную Нобелевскую премию он не откажется", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, заставить либеральный Нобелевский комитет, который очень плохо относится к Трампу, но очень любил его главного противника - бывшего президента США Барака Обаму, согласиться вручить ему эту премию, было бы для президента США высшим триумфом. Пушков отметил, что Обаме дали премию мира в 2009 году "лишь за его пустую болтовню".
Лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо считает, что в 2026 году получение этой награды заслуживает Трамп.
Нобелевский комитет в Осло 10 октября заявил, что Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы". Представитель Белого дома, комментируя решение Нобелевского комитета по премии мира, заявил, что для комитета политика важнее самого мира.