Трамп назвал Израиль сильным государством
Трамп назвал Израиль сильным государством
Президент США Дональд Трамп заявит в ходе речи в кнессете, что те, кто питают стремление уничтожить Израиль, "обречены на горькое поражение". РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Израиль сильным государством
