Газе предстоит сосредоточиться на восстановлении стабильности, заявил Трамп

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявит в Кнессете, что Газе теперь предстоит сосредоточиться на "восстановлении стабильности и экономического развития", следует из выдержки его речи, опубликованной пулом Белого дома.