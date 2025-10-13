Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 13.10.2025 (обновлено: 14:54 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2047937807.html
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть
Израиль "выиграл силой все, что можно выиграть", теперь для региона настало время мира и процветания, заявит президент США Дональд Трамп, следует из выдержек из РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:02:00+03:00
2025-10-13T14:54:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047967576_0:176:1807:1193_1920x0_80_0_0_697f64f8712b15749727cb4a3e673b52.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047937655.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047967576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df0b9ef70e689d3b7dfcacccfedb1d35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть

Трамп: Израиль выиграл силой все, что можно выиграть

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп выступает в парламенте Израиля. 13 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль "выиграл силой все, что можно выиграть", теперь для региона настало время мира и процветания, заявит президент США Дональд Трамп, следует из выдержек из его речи.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Его визит проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
"Израиль выиграл силой все, что можно выиграть. Сейчас настало время превратить эти победы... на поле боя высшую награду - мир и процветание для всего Ближнего Востока", - скажет Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом
Вчера, 13:01
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала