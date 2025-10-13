Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Израиль "выиграл силой все, что можно выиграть", теперь для региона настало время мира и процветания, заявит президент США Дональд Трамп, следует из выдержек из его речи.

"Израиль выиграл силой все, что можно выиграть. Сейчас настало время превратить эти победы... на поле боя высшую награду - мир и процветание для всего Ближнего Востока", - скажет Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля.