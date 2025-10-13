https://ria.ru/20251013/tramp-2047937807.html
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть
Израиль "выиграл силой все, что можно выиграть", теперь для региона настало время мира и процветания, заявит президент США Дональд Трамп, следует из выдержек из РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:02:00+03:00
2025-10-13T13:02:00+03:00
2025-10-13T14:54:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047967576_0:176:1807:1193_1920x0_80_0_0_697f64f8712b15749727cb4a3e673b52.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047937655.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047967576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df0b9ef70e689d3b7dfcacccfedb1d35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявит в Кнессете, что Израиль выиграл силой все, что можно выиграть
Трамп: Израиль выиграл силой все, что можно выиграть