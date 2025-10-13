https://ria.ru/20251013/tramp-2047937655.html
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом
Президент США Дональд Трамп заявит в кнессете, что достижение мира в Газе знаменует "исторический рассвет" для всего Ближнем Востока, следует из выдержки его... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:01:00+03:00
2025-10-13T13:01:00+03:00
2025-10-13T13:08:00+03:00
дональд трамп
в мире
сша
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_a4021abd014a32f695517d3950156708.jpg
https://ria.ru/20251013/posol-2047927136.html
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025089450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a3a8bbec860a1fc9aff95c4df0e23a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, в мире, сша, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп, В мире, США, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом
Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом для Ближнего Востока
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявит в кнессете, что достижение мира в Газе знаменует "исторический рассвет" для всего Ближнем Востока, следует из выдержки его речи, опубликованной пулом Белого дома.
"После стольких лет непрекращающейся войны и бесконечной опасности, сегодня небо спокойно, оружие молчит, сирены не выли, и солнце восходит над Святой землей, на которой, наконец, воцарился мир. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока", - следует из публикации.