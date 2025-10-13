Трамп назвал достижение мира в Газе историческим рассветом

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявит в кнессете, что достижение мира в Газе знаменует "исторический рассвет" для всего Ближнем Востока, следует из выдержки его речи, опубликованной пулом Белого дома.

"После стольких лет непрекращающейся войны и бесконечной опасности, сегодня небо спокойно, оружие молчит, сирены не выли, и солнце восходит над Святой землей, на которой, наконец, воцарился мир. Это исторический рассвет нового Ближнего Востока", - следует из публикации.