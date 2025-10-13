Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 13.10.2025 (обновлено: 12:19 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2047917701.html
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп
Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:36:00+03:00
2025-10-13T12:19:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ed9d82b0b8e3da3b6201c51d596637.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим" и "новым началом"
2025-10-13T11:36
true
PT0M14S
Передача израильских заложников сотрудникам Красного Креста
Вот так израильских заложников передавали в Газе сотрудникам Красного Креста. Позже их доставили в Израиль.
2025-10-13T11:36
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b26781d27e5d75b859cd2d76221ae3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете.
"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.
Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен.
Утром движение отправило в Израиль всех заложников, оставшихся в живых. Тела погибших передадут позже.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
 
В миреИзраильСШАТель-АвивДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала