https://ria.ru/20251013/tramp-2047917701.html
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп
Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:36:00+03:00
2025-10-13T11:36:00+03:00
2025-10-13T12:19:00+03:00
в мире
израиль
сша
тель-авив
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_94ed9d82b0b8e3da3b6201c51d596637.jpg
https://ria.ru/20251013/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
израиль
сша
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим" и "новым началом"
2025-10-13T11:36
true
PT0M14S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b26781d27e5d75b859cd2d76221ae3.jpg
Передача израильских заложников сотрудникам Красного Креста
Вот так израильских заложников передавали в Газе сотрудникам Красного Креста. Позже их доставили в Израиль.
2025-10-13T11:36
true
PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, тель-авив, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Тель-Авив, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете.
"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.
Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен.
Утром движение отправило в Израиль
всех заложников, оставшихся в живых. Тела погибших передадут позже.
Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив
договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Стороны подтвердили договоренности. В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.