ХАМАС выполнит пункт мирного плана о разоружении, заявил Трамп

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Движение ХАМАС выполнит пункт о сдаче оружия, предусмотренный мирным планом по конфликту в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп в кнессете .

"ХАМАС согласилось выполнить план разоружения", — сказал он.

Глава Белого дома оставил в гостевой книге парламента запись, назвав день великим. Он вновь заявил, что конфликт в секторе Газа окончен.

Утром движение отправило в Израиль всех заложников, оставшихся в живых. Тела погибших передадут позже.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе прекратились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.