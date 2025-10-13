Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом - РИА Новости, 13.10.2025
11:34 13.10.2025
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом
Президент США Дональд Трамп прибыл в понедельник в здание кнессета (израильский парламент), где оставил запись в гостевой книге, назвав день "великим" и "новым... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
дональд трамп
египет
биньямин нетаньяху
сша
ицхак герцог
в мире, израиль, дональд трамп, египет, биньямин нетаньяху, сша, ицхак герцог
В мире, Израиль, Дональд Трамп, Египет, Биньямин Нетаньяху, США, Ицхак Герцог
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом

Трамп назвал день визита в кнессет великим и новым началом

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в понедельник в здание кнессета (израильский парламент), где оставил запись в гостевой книге, назвав день "великим" и "новым началом", трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.
«
"Это большая честь - великий и прекрасный день. Новое начало", - написал он.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой и президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль торжественно встретили президента США в аэропорту.
Трамп прибыл в понедельник в Израиль, чтобы выступить с речью в кнессете. После чего американский лидер направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
В миреИзраильДональд ТрампЕгипетБиньямин НетаньяхуСШАИцхак Герцог
 
 
Заголовок открываемого материала