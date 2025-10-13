Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в понедельник в здание кнессета (израильский парламент), где оставил запись в гостевой книге, назвав день "великим" и "новым началом", трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.