Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом
Президент США Дональд Трамп прибыл в понедельник в здание кнессета (израильский парламент), где оставил запись в гостевой книге, назвав день "великим" и "новым... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента
Трамп оставил запись в гостевой книге израильского парламента, назвав сегодняшний день "великим" и "новым началом"
Трамп назвал день визита в Израиль великим и новым началом
Трамп назвал день визита в кнессет великим и новым началом