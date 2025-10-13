https://ria.ru/20251013/tramp-2047915882.html
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
Президент США Дональд Трамп, прибывший в Кнессет, назвал свой визит в Израиль большой честью, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
