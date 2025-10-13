Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
11:26 13.10.2025 (обновлено: 13:18 13.10.2025)
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью
Президент США Дональд Трамп, прибывший в Кнессет, назвал свой визит в Израиль большой честью, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы. РИА Новости, 13.10.2025
Варвара Скокшина
Трамп назвал свой визит в Израиль большой честью

Трамп в Кнессете назвал свой визит в Израиль большой честью

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Кнессет, назвал свой визит в Израиль большой честью, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.
В Кнессете американского лидера встретил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
"Это большая честь", - заявил Трамп, обращаясь к собравшимся перед началом своего выступления.
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
