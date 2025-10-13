https://ria.ru/20251013/tramp-2047915353.html
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Конфликт в секторе Газа закончился, приводит слова президента США Дональда Трампа в израильском кнессете агентство Рейтер. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:20:00+03:00
2025-10-13T11:20:00+03:00
2025-10-13T13:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047926262_0:45:896:549_1920x0_80_0_0_53997a7d96f128de98b47e765f21d1dc.jpg
https://ria.ru/20251013/zalozhniki-2047914669.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047926262_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_3c50b35049b63c883f1bb959200c341e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что конфликт в Газе закончился
Трамп объявил об окончании войны в секторе Газа