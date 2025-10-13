Трамп прибыл в Кнессет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в здание кнессета (израильский парламент - ред.), где в ближайшее время должен выступить с речью на фоне договоренностей по прекращению огня в секторе Газа, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой и президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль торжественно встретили президента США в аэропорту.
Трамп прибыл в понедельник в Израиль, чтобы выступить с речью в кнессете. После чего американский лидер направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.