Трамп прибыл в Кнессет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в здание кнессета (израильский парламент - ред.), где в ближайшее время должен выступить с речью на фоне договоренностей по прекращению огня в секторе Газа, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.