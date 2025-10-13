Рейтинг@Mail.ru
Трамп прибыл в Кнессет
11:17 13.10.2025 (обновлено: 13:16 13.10.2025)
Трамп прибыл в Кнессет
Трамп прибыл в Кнессет
Президент США Дональд Трамп прибыл в здание кнессета (израильский парламент - ред.), где в ближайшее время должен выступить с речью на фоне договоренностей по... РИА Новости, 13.10.2025
кнессет израиля, дональд трамп
Кнессет Израиля, Дональд Трамп, В мире
Трамп прибыл в Кнессет

Трамп прибыл в Кнессет, где выступит с речью по Газе

© Getty Images / Kenny Holston/PoolПрезидент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / Kenny Holston/Pool
Президент США Дональд Трамп в кнессете. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в здание кнессета (израильский парламент - ред.), где в ближайшее время должен выступить с речью на фоне договоренностей по прекращению огня в секторе Газа, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой и президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль торжественно встретили президента США в аэропорту.
Трамп прибыл в понедельник в Израиль, чтобы выступить с речью в кнессете. После чего американский лидер направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk
