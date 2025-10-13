Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта – демонстрация им своего решительного настроя, а не конкретный сигнал или попытка давления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Если начать массово поставлять Украине Tomahawk, их начнут и сбивать массово, и весь мир увидит, что миф об американском "супероружии" - просто чушь … Уверен, рано или поздно Tomahawk или какой-то аналог у Украины появится, но произойдет это тогда, когда Соединенные Штаты решат, что цель оправдывает средства, и других вариантов (для спасения Киева от неизбежного поражения – ред.) просто не остается", - сказал также он.