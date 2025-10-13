Рейтинг@Mail.ru
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2047903410.html
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 13.10.2025
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk
Заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта –... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:33:00+03:00
2025-10-13T10:33:00+03:00
украина
сша
киев
дональд трамп
дмитрий родионов
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fbe10b5289f6879e8aaa7829d085fc4.jpg
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_daf66f09fdcb089f62b7f5f81b996b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий родионов, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Родионов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Политолог оценил слова Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk

Это сигнал. Политолог Родионов объяснил слова Трампа о Tomahawk

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта – демонстрация им своего решительного настроя, а не конкретный сигнал или попытка давления, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Ранее Трамп заявил журналистам, что может обсудить вопрос возможных поставок Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. По словам президента США, Вашингтон мог бы предоставить ракеты для ВСУ, если украинский конфликт не удастся урегулировать.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября 2024, 15:10
"Это надо воспринимать даже не как инструмент давления. Я не думаю, что Трамп рассчитывает как-то переубедить российское руководство или запугать. Просто демонстрация готовности отстаивать свою точку зрения, дальше помогать Украине. Воспринимать как сигнал абсолютно не стоит", - считает Родионов.
Он напомнил, что возможность передачи Украине этих ракет обсуждалась еще при предыдущем президенте США Джо Байдене. Однако, полагает собеседник, от поставки Tomahawk Вашингтон удерживают неизбежные имиджевые потери, если ракеты будут сбиты российскими военными. Кроме того, отправка отдельных ракет Киеву не изменила бы кардинально ситуацию на поле боя, в попытках добиться таких изменений ракеты пришлось бы отправлять массово, указал эксперт.
"Если начать массово поставлять Украине Tomahawk, их начнут и сбивать массово, и весь мир увидит, что миф об американском "супероружии" - просто чушь … Уверен, рано или поздно Tomahawk или какой-то аналог у Украины появится, но произойдет это тогда, когда Соединенные Штаты решат, что цель оправдывает средства, и других вариантов (для спасения Киева от неизбежного поражения – ред.) просто не остается", - сказал также он.
Трамп ранее объявлял, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать. Путин подчеркивал, что применение Киевом Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампДмитрий РодионовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала