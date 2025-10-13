https://ria.ru/20251013/tramp-2047902807.html
Кортеж Трампа и Нетаньяху направляется в Иерусалим
Кортеж президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху покинул аэропорт "Бен-Гурион" и направился в Иерусалим, лидеры едут вместе в одном... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:31:00+03:00
