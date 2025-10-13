Рейтинг@Mail.ru
Кортеж Трампа и Нетаньяху направляется в Иерусалим - РИА Новости, 13.10.2025
10:31 13.10.2025 (обновлено: 10:38 13.10.2025)
Кортеж Трампа и Нетаньяху направляется в Иерусалим
Кортеж президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху покинул аэропорт "Бен-Гурион" и направился в Иерусалим, лидеры едут вместе в одном... РИА Новости, 13.10.2025
Кортеж Трампа и Нетаньяху направляется в Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в автомобиле после церемонии приветствия в аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп в автомобиле после церемонии приветствия в аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Кортеж президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху покинул аэропорт "Бен-Гурион" и направился в Иерусалим, лидеры едут вместе в одном автомобиле, трансляцию визита Трампа ведут израильские телеканалы.
В понедельник утром Трамп прибыл в Израиль. Нетаньяху с супругой Сарой и президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль торжественно встретили президента США в аэропорту.
Затем лидеры вместе сели в представительский автомобиль и продолжительное время общались тет-а-тет, пока колонна не начала движение.
Визит Трампа в Израиль проходит на фоне достигнутого соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников.
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту
