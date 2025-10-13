Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/tramp-2047899787.html
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой Нетаньяху, а также президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль Герцог в эти минуты приветствуют РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:11:00+03:00
2025-10-13T10:11:00+03:00
израиль
дональд трамп
хамас
в мире
сша
египет
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_387e23c60200814891c69cbba0feafbe.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047894495.html
https://ria.ru/20251013/izrail-2047881053.html
израиль
сша
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Трамп выходит из самолета в аэропорту Бен-Гуриона
Трамп прилетел в Израиль, как ожидается, он примет участие в саммите по Газе и выступит в израильском кнессете
2025-10-13T10:11
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_132bf267600db84bb305476a16b3799d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, дональд трамп, хамас, в мире, сша, египет, биньямин нетаньяху, ицхак герцог
Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, В мире, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог
Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту

Нетаньяху и президент Израиля встретили Трампа в аэропорту Бен-Гуриона

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой Нетаньяху, а также президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль Герцог в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп во время встречи в аэропорту Бен-Гурион в Тель Авиве. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп прибыл в Израиль
09:47
Кадры начавшегося визита американского лидера транслируют ведущие телеканалы Израиля.
Трамп прибыл в понедельник в Израиль, чтобы выступить с речью в израильском парламенте (кнессете – ред.). После чего американский лидер направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Президент Израиля вручит Трампу почетную медаль
07:49
 
ИзраильДональд ТрампХАМАСВ миреСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуИцхак Герцог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала