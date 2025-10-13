Нетаньяху и президент Израили встретили Трампа в аэропорту

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой Нетаньяху, а также президент Израиля Ицхак Герцог с супругой Михаль Герцог в эти минуты приветствуют президента США Дональда Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой и президент Ицхак Герцог с супругой встречают президента США Трампа в международном аэропорту имени Бен-Гуриона", - говорится в сообщении.
Кадры начавшегося визита американского лидера транслируют ведущие телеканалы Израиля.
Трамп прибыл в понедельник в Израиль, чтобы выступить с речью в израильском парламенте (кнессете – ред.). После чего американский лидер направится в Египет для участия в саммите по прекращению войны в секторе Газа, где также будут присутствовать лидеры более 20 стран.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.