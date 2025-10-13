https://ria.ru/20251013/tramp-2047867293.html
Трамп рассказал о международных стабилизационных силах в Газе
Трамп рассказал о международных стабилизационных силах в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал о международных стабилизационных силах в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что международные стабилизационные силы в Газе вряд ли будут активно применяться, потому что стороны будут вести себя... РИА Новости, 13.10.2025
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что международные стабилизационные силы в Газе вряд ли будут активно применяться, потому что стороны будут вести себя хорошо.
"Это хорошие, могучие силы. Не думаю, что они окажут большое влияние, нам, скорее всего, почти не придётся их использовать. Думаю, люди будут вести себя хорошо, все будут знать свое место", - сказал Трамп
, отвечая на вопрос о международных стабилизационных силах, которые должны быть развернуты в секторе Газа в соответствии с планом американского президента по завершению конфликта в анклаве.
Ранее президент США
Дональд Трамп объявил, что Израиль
и ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.