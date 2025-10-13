Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
01:30 13.10.2025 (обновлено: 01:33 13.10.2025)
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что урок мирных переговоров по Газе в том, что нельзя опускать руки, он будет следовать этому принципу при урегулировании...
в мире
сша
украина
дональд трамп
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе

Трамп пообещал не опускать руки при украинском урегулировании

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что урок мирных переговоров по Газе в том, что нельзя опускать руки, он будет следовать этому принципу при урегулировании конфликта на Украине.
"Я думаю, главное, что можно вынести из этого - никогда не сдавайся. Просто никогда не сдавайся", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, вынес ли он из ближневосточных переговоров что-то, что могло бы помочь в урегулировании украинского конфликта.
