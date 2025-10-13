https://ria.ru/20251013/tramp-2047862286.html
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Трамп рассказал об уроке мирного процесса по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что урок мирных переговоров по Газе в том, что нельзя опускать руки, он будет следовать этому принципу при урегулировании... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп пообещал не опускать руки при украинском урегулировании