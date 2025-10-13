https://ria.ru/20251013/tramp-2047860659.html
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T01:00:00+03:00
2025-10-13T01:00:00+03:00
2025-10-13T01:14:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
https://ria.ru/20251012/kitaj-2047758922.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6bfae78782e333e2f46911dfaa7dbcb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
Трамп все еще собирается ввести новые пошлины против Китая в начале ноября