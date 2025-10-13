Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая - РИА Новости, 13.10.2025
01:00 13.10.2025 (обновлено: 01:14 13.10.2025)
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая. РИА Новости, 13.10.2025
2025
в мире, китай, сша, дональд трамп
В мире, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не поменял решение о пошлинах против Китая

Трамп все еще собирается ввести новые пошлины против Китая в начале ноября

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все еще собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.
"Да, на данный момент. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, в силе ли этот план.
