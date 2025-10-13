Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным - РИА Новости, 13.10.2025
00:45 13.10.2025 (обновлено: 00:58 13.10.2025)
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным
в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир путин, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, Россия
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным.
"Возможно, я поговорю с ним (с Путиным - ред.)", - заявил Трамп журналистам, говоря об этих ракетах.
