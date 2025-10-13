https://ria.ru/20251013/tramp-2047860074.html
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:45:00+03:00
2025-10-13T00:45:00+03:00
2025-10-13T00:58:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
украина
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875378_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_8479d0d5d9c704774a3c256a04410f02.jpg
https://ria.ru/20251010/tomagavk-2047544822.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046035698.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035875378_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_10a0a9fc83e14bf53e8037813abf66aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, украина, владимир путин, россия
В мире, США, Дональд Трамп, Украина, Владимир Путин, Россия
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным
Трамп заявил, что может обсудить поставку ракет Tomahawk с Путиным