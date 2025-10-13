Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
00:31 13.10.2025 (обновлено: 09:00 13.10.2025)
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что скажет Москве, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk. РИА Новости, 13.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk

Трамп: США могут дать Украине Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скажет Москве, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.
Американский лидер отметил, в каком случаем США могут дать Киеву ракеты Tomahawk.
"Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk", - добавил он.
Путин назвал понтажом разговоры о передаче Томагавков Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Украине понтажом
10 октября, 15:47
 
