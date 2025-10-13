https://ria.ru/20251013/tramp-2047858780.html
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что скажет Москве, что если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп: США могут дать Украине Tomahawk, если конфликт не будет урегулирован