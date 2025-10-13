Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским - РИА Новости, 13.10.2025
00:28 13.10.2025 (обновлено: 01:12 13.10.2025)
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
2025
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты Tomahawk.
"У нас сегодня утром был очень хороший разговор ... мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер подтвердил, что Киев хотел бы получить от США ракеты Tomahawk.
"Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали", - сказал Трамп.
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
