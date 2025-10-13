https://ria.ru/20251013/tramp-2047858575.html
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший" разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого они обсудили вопрос оружия для Украины, включая ракеты РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:28:00+03:00
2025-10-13T00:28:00+03:00
2025-10-13T01:12:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
сша
украина
киев
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Трамп заявил, что провел хороший разговор с Зеленским