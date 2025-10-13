Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что хотел бы посетить Газу
00:24 13.10.2025 (обновлено: 01:21 13.10.2025)
Трамп заявил, что хотел бы посетить Газу
Трамп заявил, что хотел бы посетить Газу - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что хотел бы посетить Газу
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить сектор Газа. РИА Новости, 13.10.2025
в мире, сша, дональд трамп, сектор газа
В мире, США, Дональд Трамп, Сектор Газа
Трамп заявил, что хотел бы посетить Газу

Трамп заявил, что хотел бы посетить сектор Газа, хотя бы ступить туда ногой

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить сектор Газа.
"Я бы хотел это сделать. По крайней мере, хочу хотя бы ступить туда ногой", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, посетит ли он когда-нибудь Газу.
