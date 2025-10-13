https://ria.ru/20251013/tramp-2047858009.html
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. РИА Новости, 13.10.2025
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп
