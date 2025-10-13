Рейтинг@Mail.ru
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
00:23 13.10.2025 (обновлено: 00:43 13.10.2025)
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп - РИА Новости, 13.10.2025
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине. РИА Новости, 13.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной, уверен Трамп

Трамп считает, что Путин пойдет на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в том, что президент России Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине.
"Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы всё равно будем действовать. А если он не урегулирует - для него это плохо кончится", - сказал Трамп журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Кремле рассказали, как продвинуть договоренности Путина и Трампа
