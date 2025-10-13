https://ria.ru/20251013/tramp-2047857910.html
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана над мирной сделкой по Газе "висела бы темная туча" из-за... РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что без атаки на Иран над сделкой по Газе висела бы темная туча