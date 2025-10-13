Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
00:21 13.10.2025 (обновлено: 00:42 13.10.2025)
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана над мирной сделкой по Газе "висела бы темная туча" из-за... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:21:00+03:00
2025-10-13T00:42:00+03:00
Трамп рассказал, как атака на Иран повлияла на сделку по Газе

Трамп заявил, что без атаки на Иран над сделкой по Газе висела бы темная туча

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что без проведенной ранее атаки американских военных против Ирана над мирной сделкой по Газе "висела бы темная туча" из-за того, что у Тегерана якобы было бы ядерное оружие.
"И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень тёмная туча, и люди бы не танцевали на улицах", - сказал Трамп журналистам, добавив, что через два месяца у Тегерана уже было бы ядерное оружие.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Глава МИД Ирана прокомментировал приглашение на саммит по Газе
Вчера, 23:57
 
