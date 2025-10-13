Трамп собирается выступить перед кнессетом

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник собирается выступить перед израильским законодательным собранием (кнессетом), а также принять участие в саммите по Газе в Египте на фоне реализации первого этапа его плана по прекращению двухлетнего вооруженного конфликта и освобождением израильских заложников.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривал немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.