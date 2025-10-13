Рейтинг@Mail.ru
Трамп собирается выступить перед кнессетом - РИА Новости, 13.10.2025
00:16 13.10.2025 (обновлено: 00:17 13.10.2025)
Трамп собирается выступить перед кнессетом
Президент США Дональд Трамп в понедельник собирается выступить перед израильским законодательным собранием (кнессетом), а также принять участие в саммите по...
2025-10-13T00:16:00+03:00
2025-10-13T00:17:00+03:00
в мире
израиль
сша
шарм-эш-шейх
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
шарм-эш-шейх
2025
в мире, израиль, сша, шарм-эш-шейх, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп собирается выступить перед кнессетом

Трамп планирует выступить перед кнессетом и принять участие в саммите по Газе

© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник собирается выступить перед израильским законодательным собранием (кнессетом), а также принять участие в саммите по Газе в Египте на фоне реализации первого этапа его плана по прекращению двухлетнего вооруженного конфликта и освобождением израильских заложников.
Ранее председатель парламента Израиля Амир Охана ранее официально направил приглашение Трампу выступить в кнессете на следующей неделе по случаю сделки по Газе. Краткосрочный визит Трампа в Израиль, как ожидается, состоится в понедельник.
Как следует из расписания Белого дома, американский лидер прибудет в Тель-Авив в 9.20 мск, встретится с семьями заложников, а затем выступит в кнессете в 11.00 мск.
Как ожидается, президент вылетит из Израиля в 13.00 мск для участия в саммите по прекращению конфликта в Газе, который пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе. Трамп прибудет в Шарм-эш-Шейх примерно в 13.45 мск и должен вылететь в США в 17.00 мск.
В прошлый четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривал немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
