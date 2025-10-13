https://ria.ru/20251013/tramp-2047857435.html
Трамп заявил, что новая администрация Газы быстро приступит к работе
Трамп заявил, что новая администрация Газы быстро приступит к работе - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил, что новая администрация Газы быстро приступит к работе
Новая администрация в секторе Газа должна начать свою работу очень скоро, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:15:00+03:00
2025-10-13T00:15:00+03:00
2025-10-13T00:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047229610_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_b9e70e0a867e88eb60e26c3368fec96a.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2047857087.html
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047229610_106:0:2329:1667_1920x0_80_0_0_bcee3cd2dfdbae663fe21dfcced2204c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, сектор газа
В мире, США, Дональд Трамп, Сектор Газа
Трамп заявил, что новая администрация Газы быстро приступит к работе
Новая администрация в Газе приступит к работе очень скоро. Заявление Трампа