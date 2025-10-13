https://ria.ru/20251013/tramp-2047857087.html
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа окончен. РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
