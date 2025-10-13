Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
00:10 13.10.2025 (обновлено: 00:12 13.10.2025)
Трамп заявил об окончании конфликта в Газе
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа окончен. РИА Новости, 13.10.2025
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа окончен.
"Война закончена", - сказал Трамп журналистам.
Каир - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
СМИ: США, Египет и Катар подпишут гарантии соглашения по Газе
Вчера, 22:24
 
