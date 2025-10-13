Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев

ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6 процента в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

В частности:

экспорт из КНР сократился на 16,9 процента и составил 317,224 миллиарда долларов;

Штаты ввезли товаров на 108,591 миллиарда долларов — на 11,6 процента меньше, чем в прошлом году.

В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов:

импорт из США достиг на 11,484 миллиарда долларов;

экспорт из Китая — 34,307 миллиарда долларов.

При этом по итогам 2024 года товарооборот двух стран вырос на 3,7 процента в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.

В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.

Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.

В субботу президент США Дональд Трамп анонсировал новую пошлину на товары из КНР — в сто процентов сверх нынешнего уровня. Эту меру могут ввести с 1 ноября или раньше.