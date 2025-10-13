Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев - РИА Новости, 13.10.2025
07:08 13.10.2025 (обновлено: 07:18 13.10.2025)
Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев
Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев - РИА Новости, 13.10.2025
Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев
Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6 процента в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов,... РИА Новости, 13.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Товарооборот Китая и США резко сократился за девять месяцев

Товарооборот Китая и США за девять месяцев снизился на 15,6 процента

© AP Photo / Mark Schiefelbein/PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein/Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 13 окт — РИА Новости. Товарооборот Китая и CША по итогам первых девяти месяцев 2025 года снизился на 15,6 процента в годовом выражении, составив 425,816 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.
В частности:
  • экспорт из КНР сократился на 16,9 процента и составил 317,224 миллиарда долларов;
  • Штаты ввезли товаров на 108,591 миллиарда долларов — на 11,6 процента меньше, чем в прошлом году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Восток всерьез задумался об упадке Запада
Вчера, 08:00
В сентябре уровень товарооборота двух стран составил 45,792 миллиарда долларов:
  • импорт из США достиг на 11,484 миллиарда долларов;
  • экспорт из Китая — 34,307 миллиарда долларов.
При этом по итогам 2024 года товарооборот двух стран вырос на 3,7 процента в годовом выражении, составив 688,28 миллиарда долларов.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай призвал США исправить ошибочные действия
Вчера, 05:52

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
В субботу президент США Дональд Трамп анонсировал новую пошлину на товары из КНР — в сто процентов сверх нынешнего уровня. Эту меру могут ввести с 1 ноября или раньше.
Тем не менее, несмотря на продолжающуюся торговую войну, Штаты остались третьим крупнейшим торговым партнером Китая после АСЕАН и Евросоюза.
Пекин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай заявил о вынужденных экономических мерах против США
Вчера, 06:12
 
