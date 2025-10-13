В США показали мобильные установки для Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации.

"Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — заявил представитель компании Пэт Уильямс.

На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три готовых к производству варианта мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk:

Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя "Томагавками";

На прошлой неделе глава Белого дома Доналд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине , но хочет понять, как Киев намерен их использовать.