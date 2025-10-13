Рейтинг@Mail.ru
22:36 13.10.2025 (обновлено: 22:40 13.10.2025)
В США показали мобильные установки для Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации.
В США показали мобильные установки для Tomahawk

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации.
"Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — заявил представитель компании Пэт Уильямс.
На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три готовых к производству варианта мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk:
  • Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя "Томагавками";
  • Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;
  • Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА.
На прошлой неделе глава Белого дома Доналд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.
