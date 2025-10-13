https://ria.ru/20251013/tomahawk-2048072814.html
В США показали мобильные установки для Tomahawk
В США показали мобильные установки для Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте организации. РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk, сообщается на сайте
организации.
"Американская армия четко и ясно заявила о необходимости создания автономных, не зависящих от целевой нагрузки установок", — заявил представитель компании Пэт Уильямс.
На выставке Ассоциации армии США (AUSA), которая пройдет с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense представит три готовых к производству варианта мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk:
- Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — пусковая установка с возможностью автономного пуска, работающая с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть оснащен сразу четырьмя "Томагавками";
- Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — обладает передовыми навигационными возможностями, дистанционным управлением и автоматизированной системой загрузки;
- Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию, может использоваться для радиоэлектронной борьбы и отражения атак БПЛА.
На прошлой неделе глава Белого дома Доналд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет "Томагавк" Украине
, но хочет понять, как Киев
намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку ракеты "Томагавк" существуют в ядерном исполнении.