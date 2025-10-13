Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не удастся урегулировать, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
"Возможно, я поговорю с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk", — сказал глава Белого дома.
Политик добавил, что обсудил вопрос вооружений с Владимиром Зеленским, и подтвердил, что Киев надеется на получение именно этих ракет.
Ситуация с Tomahawk
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и Соединенных Штатов, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
