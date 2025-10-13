Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 13.10.2025 (обновлено: 09:50 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tomahawk-2047858880.html
Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине
Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине
Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не удастся урегулировать, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T00:31:00+03:00
2025-10-13T09:50:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_942065d0859ca2f05130e1286db5c010.jpg
https://ria.ru/20251008/tramp-2046909724.html
https://ria.ru/20251008/tomagavk-2047091215.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047894451_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_e65cdbdf763e953d740c858afdd7719c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп

Трамп заявил о возможности передачи Tomahawk Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. 12 октября 2025
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. 12 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами. 12 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не удастся урегулировать, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.
"Возможно, я поговорю с ним (Владимиром Путиным. — Прим. ред.). Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk", — сказал глава Белого дома.
Политик добавил, что обсудил вопрос вооружений с Владимиром Зеленским, и подтвердил, что Киев надеется на получение именно этих ракет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Ядерная триада России под ударом: Зеленский вымолил у Трампа оружие победы
8 октября, 08:00

Ситуация с Tomahawk

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок американских крылатых ракет Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации, поскольку Tomahawk существуют в ядерном исполнении.
Владимир Путин назвал разговоры об этом оружии "понтажом". Он отметил, что ответом Москвы станет усиление ПВО. Президент также подчеркивал, что передача Украине Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и Соединенных Штатов, а применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Не примет мер". На Западе сделали новое заявление о Tomahawk
8 октября, 16:20
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала