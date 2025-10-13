На Украине потребовали проверить деятельность Кличко

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратился в правоохранительные органы и генштаб ВСУ с требованием провести полную ревизию деятельности мэра Киева Виталия Кличко по обеспечению безопасности столицы.

Он также отметил, что Кличко распределяет средства города на свое усмотрение – строительство мостов, дорог, брусчатки. Однако, по мнению Ткаченко, эти средства необходимо направлять на безопасность Киева – строительство новых бомбоубежищ, защиту критической инфраструктуры, обновление защиты оповещения.