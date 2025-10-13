https://ria.ru/20251013/tkachenko-2048024053.html
На Украине потребовали проверить деятельность Кличко
На Украине потребовали проверить деятельность Кличко
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что обратился в правоохранительные органы и генштаб ВСУ с требованием провести полную ревизию деятельности мэра Киева Виталия Кличко по обеспечению безопасности столицы.
"Сегодня заседание совета обороны Киева
, мы заслушаем, как вы (Кличко
– ред.) защищали коммунальные объекты. Обратился ко всем правоохранительным органов и к генштабу с требованием провести полную ревизию того, что вы сделали, а точнее – того, чего вы не сделали. Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора. Давайте не тратить средства киевлян на ваше политическое строительство с десятками криминальных дел, эти деньги есть куда направить", - сказал Ткаченко на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также отметил, что Кличко распределяет средства города на свое усмотрение – строительство мостов, дорог, брусчатки. Однако, по мнению Ткаченко, эти средства необходимо направлять на безопасность Киева – строительство новых бомбоубежищ, защиту критической инфраструктуры, обновление защиты оповещения.
Глава фракции партии "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко ранее заявил, что зарегистрировал проект решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко.
Депутат Верховной рады Украины
от партии "Европейская солидарность
" Виктория Сюмар
в апреле сообщала, что украинские власти хотят отстранить мэра Киева Виталия Кличко и передать руководство городом нынешнему главе городской военной администрации Тимуру Ткаченко.
В конце января Кличко заявил, что окружение Владимира Зеленского
пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.