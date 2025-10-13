https://ria.ru/20251013/terrorist-2047912188.html
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск - РИА Новости, 13.10.2025
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Саидакбар Гуломов*, причастный к попытке покушения на офицера Минобороны РФ и убийству генерала Игоря Кириллова, внесен в России в перечень террористов и переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ и сайта Росфинмониторинга.
"Гуломов Саидакбар*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Кроме того, согласно данным Росфинмониторинга
, Гуломов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
.
Ранее в ЦОС ФСБ
сообщили, что в Москве
предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины
совместно с "Исламским государством
"**, задержаны четыре человека.
По данным ФСБ, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛа** Саидакбаром Гуломовым*, 1979 года рождения, объявленным в международный розыск органами России и Узбекистана
.
Кроме того, ФСБ считает его причастным к убийству начальника войск РХБЗ
ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова
.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 ("террористический акт"), части 4 статьи 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств") УК РФ.
*Внесен в список террористов и экстремистов
**Запрещенная в России террористическая организация