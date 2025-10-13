Рейтинг@Mail.ru
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
11:08 13.10.2025 (обновлено: 11:30 13.10.2025)
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск
2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Саидакбар Гуломов*, причастный к попытке покушения на офицера Минобороны РФ и убийству генерала Игоря Кириллова, внесен в России в перечень террористов и переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ и сайта Росфинмониторинга.
"Гуломов Саидакбар*… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Задержанный за подготовку теракта рассказал о своем задании
Вчера, 10:24
Кроме того, согласно данным Росфинмониторинга, Гуломов* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны РФ, готовившийся спецслужбами Украины совместно с "Исламским государством"**, задержаны четыре человека.
По данным ФСБ, исполнитель был завербован в интересах украинских спецслужб функционером ИГИЛа** Саидакбаром Гуломовым*, 1979 года рождения, объявленным в международный розыск органами России и Узбекистана.
Кроме того, ФСБ считает его причастным к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 ("террористический акт"), части 4 статьи 222.1 ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств") УК РФ.
*Внесен в список террористов и экстремистов
**Запрещенная в России террористическая организация
Обезвреживание бомбы, прикрепленной к велосипеду - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
Вчера, 10:32
 
