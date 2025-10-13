Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова переобъявили в розыск

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Саидакбар Гуломов*, причастный к попытке покушения на офицера Минобороны РФ и убийству генерала Игоря Кириллова, внесен в России в перечень террористов и переобъявлен в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ и сайта Росфинмониторинга.